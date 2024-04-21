Омск-Информ
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·Общество

Из-за ремонтных работ на водопроводе без воды останутся жители 12 домов на Левобережье.
Омичей предупредили об отключении водоснабжения. Из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу Дианова, 8, без воды останутся жители 12 домов на Левобережье.
Отключения ожидаются в следующих домах:
  • улица Дианова, 6, 6 к. 1, 8, 8а, 8/1, 10, 12 к. 1, 8/5;
  • улица Фугенфирова 2, 2/1, 4, 4/1.
Подвоз воды будет организован на улице Дианова рядом с домами № 6 и № 8 с 13:00 до 20:00. Горожан просят запастись водой.
·Общество

Из-за ремонтных работ на водопроводе без воды останутся жители 12 домов на Левобережье.
Омичей предупредили об отключении водоснабжения. Из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу Дианова, 8, без воды останутся жители 12 домов на Левобережье.
Отключения ожидаются в следующих домах:
  • улица Дианова, 6, 6 к. 1, 8, 8а, 8/1, 10, 12 к. 1, 8/5;
  • улица Фугенфирова 2, 2/1, 4, 4/1.
Подвоз воды будет организован на улице Дианова рядом с домами № 6 и № 8 с 13:00 до 20:00. Горожан просят запастись водой.