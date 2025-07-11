Выбивая себе преференции при подключении к новому водопроводу часть старожилов готовы поставить на кон пожарную безопасность и жилого массива, и окружающего соснового бора.

Коттеджный поселок премиум-класса Тихая Речка расположен на территории Богословского сельского поселения Омского района Омской области недалеко от деревни Прудки. Отъехав всего 18 км от областного центра по Сыропятскому тракту, вы попадаете в заповедное, почти сказочное пространство. Здесь в окружении вековых (хочется в это верить) сосен стоят не просто благоустроенные коттеджи, а высокие терема и даже настоящие дворцы. Из окон наиболее пафосных особняков открываются виды на реку Омь, и, собственно, это обстоятельство в свое время дало название всему поселку.

– Здесь живут современные, целеустремленные и успешные люди, формируя новое мировоззрение, – сказано на официальном сайте КП «Тихая речка».

Однако реальные действия некоторых жителей поселка слабо вяжутся с заявленным современным мировоззрением. Вся их целеустремленность направлена на то, чтобы не пустить в свой уютный мирок, как они считают – чужаков. В далеком уже 2015 году на собрании жителей было принято решение о создании товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Тихая речка». Судя по документам, в настоящее время это ТСН за вознаграждение управляет недвижимым имуществом в виде 92 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Между тем на представленной территории находится порядка 180 участков, но отдельные товарищи из числа руководителей ТСН «Тихая речка» не хотят иметь новых соседей и фактически препятствуют введению неиспользуемых участков в эксплуатацию. Это, видимо, очень удобно – платить за одну площадь участков, а на деле распоряжаться вдвое большей территорией.

Недавно в поселке появилось новое добровольное коллективное объединение собственников – ТСН «Тихая речка 7», в которое вошли как физические, так и юридические лица, владеющие в настоящее время 53 земельными наделами для ИЖС. Члены нового товарищества заключили договор аренды с собственником земельных участков, которые сейчас используются в качестве дорог для подъезда к домовладениям. На арендованной земле члены ТСН «Тихая речка 7» решили провести водопровод, без которого нет смысла вести какое-либо другое строительство на пустующих участках поселка. Стройка никоим образом не сокращает существующую дорожную инфраструктуру, но «старожилам-элитариям» она все равно не нравится. В качестве меры противодействия новичкам они стали запугивать строителей, прокладывающих водопровод к будущим коттеджам.

– Приходится сталкиваться с местными жителями, которые почему-то против нашей работы. Приходят, ругаются, вызывают полицию, а когда полицейские уезжают – обещают нас втихаря избить и нашу технику в реке утопить. Обвиняют нас в том, что мы работаем грязно, асфальт вот где-то замарали якобы. А на самом деле мы трубу тянем самым щадящим бестраншейным методом, используя установку горизонтально направленного бурения. Это значит, раскапываются только приямки, между которыми по 100–200 метров. Приямки огораживаем, вокруг них подметаем, – рассказал бригадир подрядной организации Александр Лейнвебер.

Стоит отметить, что далеко не все жители Тихой Речки выступают против прокладки в поселке новых инженерных коммуникаций.

– У нас здесь просто беда с водой, особенно в выходные. Такой разбор, что из носика заварного чайничка напор больше. У меня грядки, а я днем вообще не могу их полить. Приходится или ночью их поливать, когда уже все спят, или специально в пять утра вставать. Да ладно полив, пожароопасность – вот что действительно страшит! У нас здесь хвойные деревья кругом, а то, что они могут гореть как спички, все знают. Прошлым летом уже бывали такие случаи, хорошо пожарные быстро приехали и справились с огнем. А своих гидрантов в поселке сейчас нет. Я так рада, что наконец-то образовалась инициативная группа, которая сразу взялась за прокладку нового водопровода. Это действительно первое, что нужно нашему поселку, – считает Надежда Капустина, проживающая в «Тихой речке» с 2018 года.

Как пояснили в ТСН «Тихая речка 7», все работы по прокладке 110-миллиметровой водопроводной трубы в поселке можно закончить за две недели. Но, похоже, такая оперативность как раз и не устраивает руководителей «старого» ТСН.

– У нас был водопровод, рассчитанный на водоснабжение 100 участков, и, может, он был не так надежен, но нас устраивал. Теперь в Тихой Речке может появиться чуть ли не втрое больше домов, и, естественно, старого водопровода хватать не будет. А теперь нам что, за деньги придется подключаться к новому водопроводу большего диаметра? В руководстве нашего ТСН сказали, что с жителей планируется собрать сумму в размере миллиона рублей. Считаю это несправедливым. Я понимаю, что жителям новых домов, наверное, нужна будет вода, нужно благоустройство, гидранты и прочее. Но надо же, наверное, как-то учитывать и требования старожилов. Тех, кто был подключен к старому водопроводу, к новому следует переподключать бесплатно, – пояснила позицию противников нового строительства Светлана Фатьянова.

То есть дело, как обычно, оказалось в деньгах, а вовсе не в мусоре на тротуарах, который остается после прокладки водопроводной трубы. К слову, земля под вышеуказанными тротуарами членам ТСН «Тихая речка» вовсе не принадлежит, а сумма, которую якобы планируется собирать с жителей, названа «от балды».

– Наличие старого водопровода в поселке Тихая Речка никак не задокументировано, юридически его не существует. Следовательно, каким-то образом реконструировать его и увеличить объем подачи воды невозможно. Новый водопровод будет законным, соответствовать проектной документации, будет поставлен на кадастровый учет и оформлен как линейный объект. Как заявляет проектировщик, единое техническое исполнение и использование при строительстве водопровода долговечной пластиковой трубы большого диаметра позволит нарастить объем прокачиваемой воды в 3-4 раза и существенно повысить надежность водоснабжения. Что касается стоимости подключения, то она окончательно еше не определена. Решение будет приниматься самими жильцами на общем собрании ТСН, и в настоящее время рассматривается вариант, при котором оплата будет зависеть от размера земельного участка и наличия на нем объектов водопотребления. В любом случае подключение к новому водопроводу будет добровольным, – сообщил председатель правления ТСН «Тихая речка 7» Александр Барко.

В регионе активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Омской области». В ее рамках из казны выделяются огромные средства на дорожное строительство и модернизацию объектов инфраструктуры. Так, за последние два года до четырех полос был расширен Сыропятский тракт до села Богословка, что дало толчок к улучшению качества жизни в целом ряде поселков омского пригорода, включая поселок Тихая Речка.

– Спасибо за качественно сделанную работу строителям, за содействие в организации движения – Госавтоинспекции, омичам и гостям региона – за терпение и понимание, что стройка – это временно, а дорога – навсегда, – сказал губернатор Виталий Хоценко, открывая в декабре прошлого года обновленный четырехкилометровый участок Сыропятского такта.

Немного перефразировав, это высказывание можно адресовать тем, кто, прикрываясь желанием сохранить личный комфорт, готов препятствовать прокладке современных инженерных коммуникаций. Жителям Тихой Речки следует помнить, что стройка – это временно, а водопровод – навсегда. Учитывая, что без надежного водоснабжения в поселке всегда будет существовать повышенный риск возникновения пожаров, это особенно актуально.