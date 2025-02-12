Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники водоканала обещают вернуть воду после шести часов вечера.

Сегодня, 12 февраля, во втором корпусе ОмГУ на проспекте Мира, 55а, произошло повреждение сетей водопровода. Как стало известно «Омск-информу», сотрудники водоканала отключили ресурс в 10:55. Сейчас ведутся ремонтные работы.

– На период ремонтных работ без воды останутся три административных здания: это учебные корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и 14 жилых домов. Мы проводим согласование и в ближайшее время приступим к земляным работам, – сообщили в «ОмскВодоканале».

Воду обещают вернуть после шести часов вечера. Также стало известно, что в связи с повреждением сетей в двух корпусах ОмГУ были отменены все занятия. Сотрудники водоканала принесли извинения гражданам за доставленные неудобства.

·Происшествия

Сотрудники водоканала обещают вернуть воду после шести часов вечера.

Сегодня, 12 февраля, во втором корпусе ОмГУ на проспекте Мира, 55а, произошло повреждение сетей водопровода. Как стало известно «Омск-информу», сотрудники водоканала отключили ресурс в 10:55. Сейчас ведутся ремонтные работы.

– На период ремонтных работ без воды останутся три административных здания: это учебные корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и 14 жилых домов. Мы проводим согласование и в ближайшее время приступим к земляным работам, – сообщили в «ОмскВодоканале».

Воду обещают вернуть после шести часов вечера. Также стало известно, что в связи с повреждением сетей в двух корпусах ОмГУ были отменены все занятия. Сотрудники водоканала принесли извинения гражданам за доставленные неудобства.