На ремонт омского водопровода потратили больше, чем предполагали

Фактические вложения в реконструкцию оказались на 254 млн выше запланированных.

Фото: пресс-служба омского водоканала

В «ОмскВодоканале» рассказали о масштабной реконструкции водопроводной сети Омска. В 2025 году на ремонт труб и насосных станций было потрачено больше денег, чем было запланировано.

При изначально запланированном объеме в 1 млрд рублей инвестиционных средств фактические вложения в реконструкцию городских сетей составили 1 млрд 254 млн рублей. Кроме того, компания продемонстрировала сверхнормативные показатели по соглашению с администрацией города: за период 2020–2025 годов вместо 1,7 млрд рублей на ремонт муниципального имущества было направлено более 2,4 млрд рублей.

В течение 2025 года основной упор был сделан на модернизацию системы водоотведения. Специалисты реконструировали более 4 км коллектора от микрорайона Загородного до улицы Багратиона и обновили 3-километровую трассу на Иртышской набережной, заменив старые стальные трубы на современные полиэтиленовые, устойчивые к коррозии. Работы по замене аварийных участков и насосного оборудования охватили улицы Перелета, Красный Путь, Суворова, Серова и ряд других ключевых точек города.

В 2026 году системная работа продолжается – бригады уже зашли на объекты в Авиагородке, на улицы Химиков, Хлебную и Новокирпичную. В планах на текущий год значится не только замена изношенных трубопроводов, но и масштабное обновление насосных станций на улицах 12 Декабря и Пригородной. Традиционно предприятие берет на себя и строительство новых коммуникаций для подключения строящихся жилых домов, школ и поликлиник.