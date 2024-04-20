Омский клуб ищет варианты, при которых вратарь Михаил Бердин окажется в клубе.

Омский клуб ищет варианты, при которых вратарь Михаил Бердин окажется в клубе.

Омский «Авангард», похоже, всерьез нацелен на вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Как сообщает «Матч ТВ», омский клуб ищет варианты обмена, при которых Бердин окажется в «Авангарде». Вероятно, руководство «ястребов» готово пожертвовать одним или даже не одним игроком, чтобы заполучить вратаря.

Информация об интересе к Бердину появилась еще в середине нынешнего сезона, но тогда стороны не договорились. На днях стало известно, что «Авангард» снова проявляет интерес к голкиперу, но за него запрашивают большую компенсацию.

Контракт Бердина с «Сочи» действует еще год. В нынешнем сезоне 26‑летний голкипер провел 50 матчей, в которых отразил 91,1 % бросков.