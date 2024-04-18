Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

В настоящий момент клуб ведет переговоры о трансфере нового голкипера.
Омский ХК «Авангард» хочет получить вратаря ХК «Сочи» Михаила Бердина. Об этом рассказал журналист «СЭ» Михаил Зислис.
Сам Бердин согласен на переход в омский клуб, однако за него запрашивают слишком большую компенсацию. Переговоры еще идут.
Напомним, у «ястребов» есть контракты с тремя голкиперами: Павлом Хомченко, Ильей Проскуряковым и Андреем Мишуровым.
Ранее Бердин также успел поиграть за СКА. Всего в регулярном чемпионате КХЛ он провел 83 игры, процент отображенных бросков составил 91,2, коэффициент надежности 3,15.
2122
·Спорт

В настоящий момент клуб ведет переговоры о трансфере нового голкипера.
Омский ХК «Авангард» хочет получить вратаря ХК «Сочи» Михаила Бердина. Об этом рассказал журналист «СЭ» Михаил Зислис.
Сам Бердин согласен на переход в омский клуб, однако за него запрашивают слишком большую компенсацию. Переговоры еще идут.
Напомним, у «ястребов» есть контракты с тремя голкиперами: Павлом Хомченко, Ильей Проскуряковым и Андреем Мишуровым.
Ранее Бердин также успел поиграть за СКА. Всего в регулярном чемпионате КХЛ он провел 83 игры, процент отображенных бросков составил 91,2, коэффициент надежности 3,15.
2122