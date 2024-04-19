В программе профессионального обучения ожидается интенсивный курс по изучению модулей, которые необходимы для рабочих профессий.
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина начинает обучение нового потока школьников по программе «Рабочий зеленого хозяйства». 15 школьников пройдут профессиональное обучение с присвоением первой профессии на базе образовательно-производственного кластера Омской области, созданного в ОмГАУ. Программа «Рабочий зеленого хозяйства» включает в себя подготовку специалистов, которые занимаются озеленением и благоустройством территорий, закладкой насаждений, разбивкой и устройством газонов, живых изгородей, цветников. По завершению курса ученикам предстоит сдать квалификационный экзамен с решением комплексных ситуационных заданий и демонстрацией полученных практических навыков. Те, кто успешно пройдет итоговую аттестацию, получат квалификацию «Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда». Проект по профессиональному обучению школьников, запущенный университетом, дает возможность получить первую профессию на безвозмездной основе. Он реализуется в рамках программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет».