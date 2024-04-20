При этом ценник на выступления в рамках туров остался в щадящих рамках. Между организаторами развернулась конкуренция за статусные площадки.

При этом ценник на выступления в рамках туров остался в щадящих рамках. Между организаторами развернулась конкуренция за статусные площадки.

Российские артисты увеличили стоимость своих выступлений на корпоративах. По сведениям ресурса Mash, если в ноябре прошлого года Ирина Круг, супруга легендарного шансонье Михаила Круга,готова была выступать с сыном Александром за 1,1 млн рублей, то теперь ценник существенно подрос – артисты просят за свой совместный концерт 4,7 млн рублей. При этом ближайшее окошко в графике есть только на осень.

– Сейчас как раз составляем график корпоративов. С сентября у нас есть свободные даты, – сообщил менеджер исполнительницы Александр Юдин, к которому обозреватель «Омск-информа» обратился под видом заказчика.

Вместе с сыном Ирина Круг готова спеть 12–14 нетленок супруга за 5 млн рублей. Без отпрыска 45 минут шансона обойдутся в 4,5 млн рублей.

Послушать всем трудовым коллективом сверхпопулярного нынче исполнителя со звучным псевдонимом Shaman обойдется в 15 млн рублей. Корпоратив можно организовать не раньше осени.

– Все даты до конца года заняты, но если решите сейчас и подпишем договор, то артист приедет в Омск, – пообещал концертный менеджер исполнителя.

Как пояснил представитель команды PROSTARS.org Михаил Решетов, частные выступления звезд отечественного шоу-биза в целом подросли на 30–70 %. Эксперт связал это с нынешней экономической обстановкой.

– Для меня обновленные гонорары стали неожиданностью. Как правило, все артисты пересматривают свои договоры два раза в год и поднимают ценник на свои концерты. Обычно рост составляет 10–15 %, с учетом инфляции. На данный момент стоимость возросла на 30–70 %, поскольку экономическая ситуация нестабильная и горизонт планирования снижен. Раньше могли делать графики на полгода вперед, сейчас всего на два-три месяца, – отметил организатор.

Его коллега из Омска Роман Семенов, напротив, говорит, что финансовые требования артистов увеличились незначительно.

– У нас распланированы мероприятия вплоть до мая 2025 года. Гонорары выросли, но некритично. В принципе, подорожало все – аренда концертной площадки и реклама. У меня нет артистов, стоимость которых выросла на 70 %. Есть звезды, у которых требования за два года выросли вдвое, но не больше, – утверждает эксперт. – Стоимость больших концертных туров с определенным графиком куда ниже, чем корпоративные выступления. Чтобы отдельно выступить в Омске, нужно потратить лишние два дня, поэтому, наверно, это столько и стоит.

Из-за геополитической ситуации и целого ряда отсеявшихся исполнителей звездный олимп прочно заняли артисты второго и даже третьего эшелонов. Билеты на их концерты сейчас расходятся на ура. Например, внезапно раскрутился полузабытый Кай Метов.

– Взамен ушедших артистов появляются новые, ниша заполняется. От отсутствия работы мы не страдаем. Мы забрали последнюю дату в Концертном зале, 18 ноября, на выступление Кая Метова. Но у него там планируется солидная программа с фортепиано, – отметил Роман Семенов. – Сейчас на первый план вышли звезды с патриотическим и нейтральным репертуаром – Shaman, Олег Газманов, Алексей Глызин. Мы ожидаем хороших сборов и от концертов Владимира Преснякова.

Рынок корпоративных выступлений, которые можно организовать для работников крупных компаний, значительно сократился в последнее время. Конкуренция здесь не такая высокая, и часто артисты ломят ценник, запрашивая миллионы. Другое дело – большие концертные туры. В этом сегменте, напротив, появилось множество новых имен, площадки под выступления нарасхват. Артисты наперебой пытаются завоевать зрителя, чтобы раскрутиться и заработать. Потом, получив опредленный статус, можно ездить и на корпоративы.