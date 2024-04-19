Омск-Информ
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·Общество

Нехватку водителей ощущают как муниципальные предприятия, так и частные перевозчики.
Заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский объяснил, почему частные перевозчики нарушают графики движения. У этой проблемы оказалось несколько причин.
– Мы не можем воздействовать на такую ситуацию, потому что у нас нет рычагов управления по нерегулируемому тарифу. В большинстве случаев ситуация обостряется нехваткой водителей, поэтому где-то нарушаются интервалы движения. И у частников, и у ПП-8 есть кадровый голод, – сообщил он в эфире ГТРК «Иртыш».
По словам Фальковского, на сегодняшний день в пассажирском предприятии № 8 не хватает около 170 водителей. Кроме того, для управления трамваями и троллейбусами требуется еще почти 100 человек.
·Общество

Нехватку водителей ощущают как муниципальные предприятия, так и частные перевозчики.
Заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский объяснил, почему частные перевозчики нарушают графики движения. У этой проблемы оказалось несколько причин.
– Мы не можем воздействовать на такую ситуацию, потому что у нас нет рычагов управления по нерегулируемому тарифу. В большинстве случаев ситуация обостряется нехваткой водителей, поэтому где-то нарушаются интервалы движения. И у частников, и у ПП-8 есть кадровый голод, – сообщил он в эфире ГТРК «Иртыш».
По словам Фальковского, на сегодняшний день в пассажирском предприятии № 8 не хватает около 170 водителей. Кроме того, для управления трамваями и троллейбусами требуется еще почти 100 человек.