Такую ставку могут получить новые клиентов Россельхозбанка или клиенты не имеющие вкладов и накопительных счетов за последние 30 дней.

Такую ставку могут получить новые клиентов Россельхозбанка или клиенты не имеющие вкладов и накопительных счетов за последние 30 дней.

Клиентам Россельхозбанка стала доступна максимальная доходность по сберегательному продукту «Свой вклад» в рублях на 6 месяцев. При выборе выплаты процентов в конце срока и отказе от пополнения и снятия средств прибыль составит 16 % годовых. Ее могут получить новые клиенты, а также клиенты банка, не имеющие действующих вкладов и накопительных счетов за последние 30 дней.

Для клиентов, которые решат перераспределить уже имеющиеся на вкладе средства, доступна максимальная доходность 15,5 %. Для этого нужно оформить вклад черех мобильное приложение или интернет-банк и выбрать выплату процентов в конце срока.

— Вклады продолжают оставаться самым популярным способом получения дополнительного дохода для более консервативных клиентов банка. Об этом говорят и наши данные: объем средств, привлеченных в депозиты клиентов, за 1-й квартал 2024 года составил более 500 млрд рублей, что на четверть больше чем за аналогичный промежуток времени в предыдущем году, — отметила Юлия Деменюк, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

«Свой вклад» можно открыть не только для себя, но и для другого человека. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей без возможности пополнения и совершения расходных операций, или только с возможностью пополнения. Минимальная сумма вклада с возможностью снимать деньги составляет 10 000 рублей. Если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена, при других

условиях она составит 10 млн рублей.

Быстро и удобно открыть сберегательные продукты РСХБ можно в офисах банка, а также в интернет-банкае и мобильном приложении.

Подробная информация по продукту «Свой вклад» размещена на официальном сайте www.rshb.ru.

Будем рады видеть Вас в омских офисах Россельхозбанка по адресам:

Фрунзе, 52

Маяковского, 16

К. Маркса, 15

К. Маркса, 87

70 лет Октября, 26

Мира, 29

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