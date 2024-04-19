Доказывать право на этот стаж и перерасчет пенсии ему пришлось в суде.

Доказывать право на этот стаж и перерасчет пенсии ему пришлось в суде.

Житель Омска обратился в Ленинский суд с требованием включить в его трудовой стаж 34 года 8 месяцев 17 дней, которые он работал в Узбекистане. В связи с этим мужчина также настаивал на перерасчете своей пенсии.

За границей омич работал с 1964 по 2012 год и имел поощрения и награды, о чем свидетельствуют записи в трудовой книжке. Представители пенсионного фонда не согласились с иском, заявив, что подтверждать стаж за границей нужно не трудовой, а формуляром, поступившим из компетентного органа государства – члена Евразийского экономического союза.

Однако суд решил, что омич имеет право на включение времени работы за рубежом в трудовой стаж. Суд руководствовался подписанным 13.03.1992 странами Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения.

– В случае если стажа работы, приобретенного на территории одного государства-члена, недостаточно для возникновения права на пенсию, то учитывается стаж работы, приобретенный на территориях других государств-членов в соответствии с законодательством каждого из государств-членов, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени, – сообщили в суде.

Отметим, что решение пока не ступило в законную силу. Его могут обжаловать.