В городе стартовала программа для развития стартапов. В ней могут принять участие омские студенты и аспиранты.

В городе стартовала программа для развития стартапов. В ней могут принять участие омские студенты и аспиранты.

Омских студентов и аспирантов вузов приглашают принять участие в акселерационной программе инновационных проектов «–0+500.Сибирь». Она проводится в Омске в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ «Платформа университетского технологического предпринимательства». Организаторами стали «Точка кипения Омск» и Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет.

Как рассказали в пресс-службе омской «Точки кипения», акселератор – это интенсивная программа развития стартапов под руководством опытных наставников и экспертов. С апреля по ноябрь команды будут работать над своими инновационными проектами для различных секторов экономики. Главный критерий – желание создать свой собственный технологический стартап и стать частью молодежного бизнес-комьюнити.

На первом этапе участников ждет образовательная программа – лекции, тренинги и мастер-классы от экспертов Российского университета дружбы народов, Фонда содействия инновациям, платформа НТИ, бизнес-трекеров и технологических предпринимателей. На втором – объединение в команды и применение полученных знаний на практике. В финале «–0+500.Сибирь» пройдет презентация проектов инвесторам, партнерам, венчурным компаниями и фондам. Лучшие из разработок смогут претендовать на финансовую поддержку для дальнейшего развития и реализации своих идей.

– У нас много молодых ученых, изобретателей, но на практике им трудно шагнуть за пределы вуза или лаборатории для создания своего технологического бизнеса. К примеру, нет четкого понимания траектории развития стартапа. Наша задача – поддержать инноваторов и помочь составить комплексный план необходимых действий для дальнейшего развития проекта, вывести его в рыночное пространство», – рассказала лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова.

В этом году организаторы предлагают расширенную программу, чтобы по максимуму прокачать проекты и команды. Более 15 индустриальных партнеров «–0+500.Сибирь» готовы предоставлять стартапам свои производственные площадки для масштабирования технологических проектов.