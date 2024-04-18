Теперь клиенты смогут открывать долгосрочные вклады в китайских юанях. Срок составляет до 3 лет.

Теперь омичи смогут открывать долгосрочные вклады в китайских юанях. Срок составляет до 3 лет.

В Россельхозбанке появилась возможность открывать долгосрочные вклады по тарифному плану «Свой вклад» в китайских юанях.

Максимальная доходность составляет 4,5% по вкладам от 1 года и 1 месяца до 3 лет включительно при условии выплаты процентов в конце срока без опций пополнения и совершения расходных операций. Для клиентов, решивших вложить средства на более короткий срок в юанях, доступны следующие процентные ставки: до 3% на срок 3 месяца, до 4% на 6 месяцев и до 4,25% на 9 месяцев. Выплата процентов может осуществляться как ежемесячно, так и по окончании срока размещения.

- Депозиты в юанях – это удобный способ получать доходность в валюте, диверсифицировать сберегательный портфель и уберечь его от инфляционных рисков в долгосрочной перспективе. По этой причине количество вкладов в юанях в Россельхозбанке продолжает увеличиваться. За первый квартал клиенты банка привлекли в депозиты около 1 млрд юаней, - рассказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Быстро и удобно открыть сберегательные продукты омичи могут в офисах банка, а также в дистанционных каналах обслуживания интернет-банка и мобильном приложении. Подробная информация по продуктам доступна на официальном сайте, а также в чат-боте и контакт-центре РСХБ по телефону 8-800-100-0-100.

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