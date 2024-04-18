Омск-Информ
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·Спорт

На бойцовский турнир Александра Шлеменко, который пройдет 1 июня, с концертом приедет любимая группа президента. Для омичей это станет подарком.

На бойцовский юбилейный турнир промоушена SFC-10 (Shlemenko Fighting Championship) в Омск приедет группа «Любэ». Мероприятие пройдет 1 июня на «G-Drive Арене». Организаторы промоушена отмечают, что выступление знаменитой группы станет настоящим подарком для омичей.

Напомним, что в главном поединке турнира в клетку выйдет сам организатор промоушена, знаменитый омский боец Александр Шлеменко. Соперником «Шторма» станет американец Кертис Миллендер.

·Спорт

На бойцовский турнир Александра Шлеменко, который пройдет 1 июня, с концертом приедет любимая группа президента. Для омичей это станет подарком.

На бойцовский юбилейный турнир промоушена SFC-10 (Shlemenko Fighting Championship) в Омск приедет группа «Любэ». Мероприятие пройдет 1 июня на «G-Drive Арене». Организаторы промоушена отмечают, что выступление знаменитой группы станет настоящим подарком для омичей.

Напомним, что в главном поединке турнира в клетку выйдет сам организатор промоушена, знаменитый омский боец Александр Шлеменко. Соперником «Шторма» станет американец Кертис Миллендер.