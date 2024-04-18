Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Настоящий Иван Колесник призвал омичей быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.
Мошенники продолжают подделывать в соцсетях страницы омских чиновников. На этот раз они вновь отправляют письма от имени главы регионального Минспорта Ивана Колесника. Он опубликовал скриншоты подобных сообщений.
– Здравствуйте, Татьяна Николаевна. В министерство сегодня приехали сотрудники госбезопасности. Уведомили о том, что будет проверка вашего учреждения. Интересовались вами. Вы что-то хотите сказать по этому поводу? – пишут преступники подчиненным министра.
Сам Колесник призвал омичей быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.
·Общество

Настоящий Иван Колесник призвал омичей быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.
Мошенники продолжают подделывать в соцсетях страницы омских чиновников. На этот раз они вновь отправляют письма от имени главы регионального Минспорта Ивана Колесника. Он опубликовал скриншоты подобных сообщений.
– Здравствуйте, Татьяна Николаевна. В министерство сегодня приехали сотрудники госбезопасности. Уведомили о том, что будет проверка вашего учреждения. Интересовались вами. Вы что-то хотите сказать по этому поводу? – пишут преступники подчиненным министра.
Сам Колесник призвал омичей быть осторожными и не вестись на уловки мошенников.