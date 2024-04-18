В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» инициировали проекты по увековечению памяти героев-омичей, погибших при выполнении задач специальной военной операции.

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» инициировали проекты по увековечению памяти героев-омичей, погибших при выполнении задач специальной военной операции.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. Основной задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Согласно указу фонд и его филиалы осуществляют свою деятельность в каждом субъекте Российской Федерации.

Днем рождения омского отделения фонда можно считать 1 июня 2023 года, когда координаторы-омичи приняли первых посетителей. Что конкретно координируют социальные координаторы, чем они отличаются от работников служб социального обеспечения, РИА «Омск-информ» рассказала заместитель руководителя по общественным проектам омского филиала фонда Ольга Гердович.

Работа в режиме 24/7

Кроме руководителя филиала фонда и его заместителей, курирующих 7 различных направлений деятельности, в штат входят 17 социальных координаторов, работающих в Омске. Координаторы также есть в 20 муниципальных районах Омской области. Для той нагрузки, часть которой сотрудники фонда взяли на себя добровольно, это совсем небольшой штат. Достаточно сказать, что каждый из координаторов ведет минимум сотню подопечных, а это порой очень непростой контингент.

– Изначально нас настраивали на работу только с участниками и ветеранами СВО, а также с членами семей погибших. Однако к нам приходят и представители иных категорий, например гражданские жены погибших фронтовиков, или, наоборот, их опекуны. Мы просто не можем отказать по морально-этическим соображениям, ведь люди приходят со своим горем. Да, возможно, они не вправе претендовать на какие-то определенные выплаты, но в задачи фонда входит также оказание юридической, психологической и медицинской помощи, оформление санаторно-куротного лечения. Каждая их этих мер может помочь в преодолении тяжелой жизненной ситуации. Посттравматический синдром может возникнуть не только у самих участников СВО, но и у членов их семей. Многим крайне тяжело смириться с тем, что близкий человек навсегда остался инвалидом. С этим надо учиться жить, и мы во взаимодействии с госпиталями, сотрудниками оздоровительных организаций помогаем это делать, – рассказала Ольга Гердович.

По ее словам, работа социальных координаторов такая многогранная, что ее сложно описать какими-либо должностными инструкциями:

– Каждого из них можно назвать «многостаночником», который помогает своим подопечным решать самые разнообразные вопросы на протяжении всей жизни. Из-за такой специфики мы в омском отделении фонда сочли невозможным для себя работать по принципу «одного окна», как это происходит, например, в МФЦ. Там это приемлемо – получатель услуг может заказать, допустим, пакеты документов у одного специалиста, а через несколько дней получить их у другого. С подопечными фонда такой формальный подход не работает: слишком много нюансов и незадокументированных обстоятельств. Пока нет, например, единой нормы, уравнивающей различные выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам и сотрудникам ЧВК. С членами их семей все еще сложнее. Вот и приходится нашим координаторам работать в режиме 24/7. Те доверительные отношения, которые выстраиваются между координаторами фонда и подопечными, являются, по сути, новой формой организации службы социальной поддержки.

Кадры опять решают все

Далеко не каждый может выдержать работу, на которой чуть ли не каждый день приходится сталкиваться с горем. И совсем редки люди, которые чужую беду воспринимают как свою. Как правило, для этого надо лично пережить нечто подобное, и в омском отделении фонда «Защитники Отечества» такие сотрудники есть.

С февраля здесь в качестве координатора работает Сергей Божко, который совсем недавно сам был подопечным фонда. Он участник СВО с официально подтвержденным статусом ветерана боевых действий. В действующую армию пошел добровольно в 2022 году еще до объявления частичной мобилизации. Боевую подготовку прошел в Российском университете спецназа в Чеченской Республике. В составе штурмовой группы участвовал во взятии города Рубежное в ЛНР, воевал под Лисичанском, в Попасной. В окрестностях Соледара получил тяжелое ранение, после которого месяц отлежал в госпитале. Состояние здоровья не позволило служить дальше, и в октябре 2022 года Сергей Божко вернулся в Омск.

– Поначалу хотел вернуться на прежнюю работу, но мне там отказали. Я же ушел на войну добровольцем, а значит, в отличие от мобилизованных, на меня не распространялось действие постановления о сохранении рабочего места. С кем-то спорить, добиваясь справедливости, просто не было сил, – вспоминает ветеран. – Практически год пришлось просидеть дома без работы. Было обидно, но, как говорится, нет худа без добра. Все это время я занимался детьми. Их у меня двое, и я вовремя спохватился, что раньше слишком мало уделял им внимания.

Семья же помогла Сергею социализироваться. Для начала надо было решить финансовые вопросы, а пособие по уходу за ребенком показалось мужчине явно недостаточным. Куда большие деньги он мог получать как участник боевых действий, однако даже при наличии всех документов оформление соответствующего удостоверения заняло более 10 месяцев. Возможно, удостоверение до сих пор оформлялось бы в неких инстанциях, если бы не содействие омского отделения фонда «Защитники Отечества».

– После того как трудности возникли еще и с получением региональной, так называемой губернаторской выплаты (в настоящее время 250 тыс. рублей – РИА «Омск-информ»), я решил обратиться в фонд. Пришел сюда раздраженным, или, как сейчас говорят, «заряженным». Меня напоили чаем, внимательнейшим образом выслушали и пообещали помочь. Через неделю, кажется, удостоверение участника боевых действий было у меня в кармане. Я сам всегда стремился к эффективности на работе, но сотрудники фонда смогли меня удивить, – поделился своей историей участник СВО.

Проблемы с документами помогла решить социальный координатор фонда Снежана Шведова, ставшая настоящим другом для всей семьи Божко. Глядя на ее отношение к делу и на то, как в целом поставлена работа в омском отделении фонда «Защитники Отечества», глава семьи и сам решил попробовать себя в качестве сотрудника.

– В моей группе сейчас значится более 30 человек только из целевой категории – это уволенные в запас ветераны боевых действий, члены семей погибших и инвалиды. Поскольку мы стараемся не отказывать вообще никому из обратившихся, общее количество человек в моей группе порядка 180. Помогаю решать самые разные проблемы, в том числе и такие, с которыми сам сталкивался. Например, оформляем сейчас человеку удостоверение участника боевых действий, поскольку в военном комиссариате документы застопорились. Также есть у меня сложное дело по выплате членам семьи погибшего бойца, – рассказал социальный координатор Сергей Божко.

По его словам, в новой работе его расстраивают случаи безразличия, с которыми фронтовики и их близкие сталкиваются порой в местных органах власти.

– На уроках мужества меня часто спрашивают, какая военная работа считается «за ленточкой» самой важной. А исход боя иногда может зависеть от того, насколько сыты бойцы. Значит, в определенном конкретном случае самой важной является работа военного повара, сварившего вкусный борщ. В полевом госпитале самой важной будет, конечно же, работа военврача. Любая работа важна, если она хорошо сделана, но вот до многих чиновников это почему-то не доходит, – посетовал Сергей Божко.

«Часовые неба» на страже памяти

Уроки мужества – это важная составляющая общественной работы, которой также занимается фонд «Защитники Отечества». Как и в других направлениях, к общественным проектам здесь стараются подходить неформально. В омском отделении фонда убеждены, что никто не сможет рассказать о войне лучше самих фронтовиков, которых только надо научить выступлению на публике.

С этой целью фонд реализует совместный с Омским государственным педагогическим университетом проект «Слово – мое оружие». В его рамках университетские преподаватели будут обучать ветеранов СВО элементам ораторского искусства и навыкам владения аудиторией. Кроме того, ОмГПУ предложил подопечным фонда получить профессиональное обучение по выбранным ими профессиям. В университете уже было проведено пробное тестирование претендентов.

– Вообще, есть уже целый пул учебных заведений и общественных организаций, с которыми у омского филиала фонда сложились очень тесные партнерские отношения. Хотелось бы выделить, в частности, Омский педагогический колледж № 1, в котором создан волонтерский отряд «Рука об руку». Девчонки из этого отряда плетут браслеты с добрыми словами для наших бойцов и отправляют их за ленточку. Не менее важным является и то, что технологией изготовления браслетов они поделились с нашими подопечными, то есть с матерями и женами ветеранов. Не могу не отметить детский сад № 119, воспитанники которого с первых дней создания фонда участвуют в наших детских праздниках, – сообщила заместитель руководителя омского филиала фонда. – Всегда охотно откликается на наши приглашения Омский реабилитационный центр «Лапу, друг!». Добровольцы приходят к нашим подопечным со специально обученными собаками. Известно, что канис-терапия рекомендуется людям, перенесшим тяжелые психологические травмы, а это как раз наш контингент.

По ее наблюдениям, жены и матери павших бойцов сейчас больше всего опасаются того, что об их мужьях и сыновьях все быстро забудут, ведь общество до сих пор живет в основном по лекалам мирного времени.

– Иногда вопросы выплат и компенсаций отходят на второй план. Для многих просто невыносимо оставаться наедине со свои горем, и каждый сотрудник фонда «Защитники Отечества» будет делать все возможное, чтобы такого не допустить, – заявила Ольга Гердович.

Одним из направлений в этой работе станет совместный с волонтерским отрядом «Рука об руку» медиапроект «Часовые неба». Его основной целью является увековечивание памяти героев, погибших при доблестном выполнении воинского долга во время специальной военной операции. Главными героями проекта становятся матери и жены погибших защитников, которые расскажут о жизни и боевых подвигах своих сыновей и мужей. В рамках проекта планируется создание серии короткометражных документальных фильмов, посвященных историям героев СВО.