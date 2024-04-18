Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.

Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.

Областное правительство объявило аукцион на поиск подрядчика, который изготовит первые 200 медалей «За участие в СВО». Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.

Обязательным условием является то, что медаль должна быть новой – не восстановленной и отремонтированной. Все медали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Начальная стоимость контракта составляет 160 тыс. рублей.

Медали будут делать из металла с гальваническим покрытием цвета состаренного золота. Диаметр награды составит 300 мм.

Напомним, что указ о региональной награде в конце февраля подписал губернатор Виталий Хоценко. Вместе с медалью будут выдавать удостоверение.