Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.
Областное правительство объявило аукцион на поиск подрядчика, который изготовит первые 200 медалей «За участие в СВО». Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.
Обязательным условием является то, что медаль должна быть новой – не восстановленной и отремонтированной. Все медали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Начальная стоимость контракта составляет 160 тыс. рублей.
Медали будут делать из металла с гальваническим покрытием цвета состаренного золота. Диаметр награды составит 300 мм. 
Напомним, что указ о региональной награде в конце февраля подписал губернатор Виталий Хоценко. Вместе с медалью будут выдавать удостоверение.
·Общество

Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.
Областное правительство объявило аукцион на поиск подрядчика, который изготовит первые 200 медалей «За участие в СВО». Подрядчику придется выполнить контракт за 2 месяца.
Обязательным условием является то, что медаль должна быть новой – не восстановленной и отремонтированной. Все медали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Начальная стоимость контракта составляет 160 тыс. рублей.
Медали будут делать из металла с гальваническим покрытием цвета состаренного золота. Диаметр награды составит 300 мм. 
Напомним, что указ о региональной награде в конце февраля подписал губернатор Виталий Хоценко. Вместе с медалью будут выдавать удостоверение.