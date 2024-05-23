Такие медали будут вручать впервые тем, кто успешно сдал ЕГЭ и показал успехи во время обучения в школе. До этого ребята получали только золотые медали.

Такие медали будут вручать впервые тем, кто успешно сдал ЕГЭ и показал успехи во время обучения в школе. До этого ребята получали только золотые медали.

В этом году омские выпускники 11-х классов впервые получат серебряные медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. Их вручат на выпускном вечере, который пройдет в регионе 25 июня. Об этом сообщил министр образования Омской области Иван Кротт.

– Медаль «За особые успехи в учении», – это подтверждение не только высокого уровня знаний, которые получил выпускник во время обучения в школе, но и успешной сдачи ЕГЭ. Выпускникам вручат медали I или II степени в зависимости от их достижений в учебе. Первая медаль будет золотого цвета, вторая – серебряного, – отметил Кротт.

Так, медаль I степени вручат тем ребятам, кто получил «отлично» по всем учебным предметам и набрал не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному из сдаваемых предметов. Медаль II степени – тем выпускникам, которые учились на «отлично», имеют не более двух оценок «хорошо» и набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному из сдаваемых предметов.

До этого ребята получали только золотые медали.