Вместе с омичкой памятную награду получили еще 36 работников и ветеранов железнодорожного транспорта.
Омская студентка и бывший командир штаба студотрядов Государственного университета путей сообщения Вероника Кожевникова получила юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали», учрежденную Владимиром Путиным. Вместе с омичкой памятную награду получили еще 36 работников и ветеранов железнодорожного транспорта.
Награду девушка получила за свою работу в должности старшего мастера студеческого трудового проекта «БАМ 2.0» на объектах Трансэнерго-филиал ОАО «РЖД».
– Мы очень гордимся Вероникой и считаем, что такие достижения, высоко оцениваемые государством, показывают значимость молодежи и тот общий вклад ребят, которые этим летом пришли на помощь РЖД и министерству транспорта, – заявил член Общественного совета Минтранса РФ, заместитель председателя правления РСО Алексей Потейко.
Награждение прошло 19 января на выставке-форуме «Россия». Медали вручал министр транспорта РФ Виталий Савельев.