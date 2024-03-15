Омск-Информ
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·Общество

Омич Александр Реммеле получил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». 
Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами». В список попал омич Александр Реммеле, работающий мастером по ремонту подвижного состава производственного участка «Московка» Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава РЖД.
Реммеле получил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Он был награжден за многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири.
Также глава государства наградил железнодорожников из других регионов России.
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·Общество

Омич Александр Реммеле получил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». 
Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами». В список попал омич Александр Реммеле, работающий мастером по ремонту подвижного состава производственного участка «Московка» Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава РЖД.
Реммеле получил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Он был награжден за многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири.
Также глава государства наградил железнодорожников из других регионов России.
1272