Омск-Информ
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·Общество

Она появится на здании бюджетного учреждения Западно-Сибирского центра ФМБА.
Депутаты Омского горсвета одобрили установку мемориальной доски хирургу Виктору Юргелю. Она появится на здании бюджетного учреждения Западно-Сибирского центра ФМБА, которое находится на Красном Пути.
Заслуженный врач Виктор Юргель стоял у истоков создания центра. После он занял пост главного врача. Средства на изготовление доски выделит учреждение.
Также депутаты согласились с установкой мемориальной доски военнослужащему Артему Просвирякову. Он погиб на СВО в сентябре прошлого года. Мемориальная доска будет размещена на здании школы № 15 на улице 21-я Амурская.
·Общество

Она появится на здании бюджетного учреждения Западно-Сибирского центра ФМБА.
Депутаты Омского горсвета одобрили установку мемориальной доски хирургу Виктору Юргелю. Она появится на здании бюджетного учреждения Западно-Сибирского центра ФМБА, которое находится на Красном Пути.
Заслуженный врач Виктор Юргель стоял у истоков создания центра. После он занял пост главного врача. Средства на изготовление доски выделит учреждение.
Также депутаты согласились с установкой мемориальной доски военнослужащему Артему Просвирякову. Он погиб на СВО в сентябре прошлого года. Мемориальная доска будет размещена на здании школы № 15 на улице 21-я Амурская.