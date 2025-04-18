Состоится возложение цветов в память о Викторе Кочедамове и Альберте Каримове.

Омское региональное отделение Союза архитекторов России приглашает 19 апреля возложить цветы к мемориальным доскам выдающихся архитекторов, чьи судьбы связаны с городом Омском. Их дни рождения приходятся на апрель.

– Альберт Каримов стал в молодые годы главным архитектором города, а Виктора Кочедамова можно назвать главным историком развития Омска – за труд «Омск. Как рос и строился город» (1960). Их адреса отмечены мемориальными досками, – сообщают в Союзе архитекторов.

Виктор Ильич Кочедамов (1912–1971) – советский архитектор, педагог и ученый, специалист по истории архитектуры и градостроительству Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки и Средней Азии. Он выпускник архитектурного отделения Омского художественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля. Был одним из ведущих архитекторов довоенного Сталинграда. Воевал. После был деканом архитектурного факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина АХ СССР. Автор около 50 оригинальных проектов, половина из которых была реализована строительством. Имеет монографии и научные статьи, посвященные вопросам архитектурной и градостроительной истории.

Альберт Михайлович (Миниханович) Каримов (1941–2015) – советский и российский архитектор. Заслуженный архитектор РСФСР. Главный архитектор Омска с 1975 по 2005 гг.

Возложение цветов состоится 19 апреля (суббота):