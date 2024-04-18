Акция, которая включает в себя передачу точной копии Знамени Победы и флага Бессмертного полка от одного образовательного учреждения к другому.

Акция, которая включает в себя передачу точной копии Знамени Победы и флага Бессмертного полка от одного образовательного учреждения к другому.

Омская область подключилась к масштабному всероссийскому патриотическому мероприятию «Эстафета Памяти», которая стартовала 10 апреля в Сибирском казачьем институте технологий и управления. Участники эстафеты — это студенты и курсанты вузов и ссузов, которые торжественно передали из рук в руки копию Знамени Победы и флаг Бессмертного полка. Маршрут «Эстафеты Памяти» выстроен таким образом, чтобы все студенты смогли прикоснуться к частичке прошлого своей страны. Во время церемонии передачи почетным гостем были Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане Николай Кравченко, проректор по социальной работе и молодежной политике Андрей Забудский и доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права экономического факультета, кандидат исторических наук Александр Чичулин.

- Каждый год мы проводим Эстафету Памяти и передаем символы акции по учебным заведениям, - отметил Николай Кравченко. - Так мы отдаем дань уважения подвигу советских солдат, продолжателями мужества которых сейчас являются участники специальной военной операции.

Точную копию Знамени Победы, штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, передали студенты Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского почетному караулу Омского ГАУ. В его составе — лучшие ученики и самые активные участники общественной жизни вуза. Знамя находилось в ОмГАУ на протяжении дня, его охранят Почетный караул. Теперь эстафету передают Сибирскому государственному автомобильно-дорожному университету: знамя все еще будет находиться на территории нашего города.