Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как Михаил Кравец прощался с командой после своего увольнения.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как Михаил Кравец прощался с командой после своего увольнения.

По окончании сезона для «Авангарда» капитан омской команды Дамир Шарипзянов признался, что уход Михаила Кравца в разгар плей-офф стал настоящим шоком для игроков.

– Во время плей-офф трудно быть эмоционально готовым к таким переменам, ты просто этого не ждешь. То, что Михаила Григорьевича убрали в разгар плей-офф, стало неожиданностью для игроков. Но наше дело – это выходить на лед, отдаваться работе на все 100 %, что ребята и делали в следующих играх с «Локомотивом», – заявил Шарипзянов в интервью «Татар-информу».

Также капитан «Авангарда» опроверг информацию о том, что Михаилу Кравцу не дали попрощаться с командой.

– Он заходил в раздевалку. Говорил игрокам, так скажем, последнее напутственное слово. Мне, к сожалению, после этого не удалось поговорить с ним один на один. Я благодарен ему за эти два сезона. Я был искренне рад поработать с таким тренером несколько лет. Считаю, что у нас с ним за эти годы сложились хорошие отношения, – говорит хоккеист.

Напомним, что Михаила Кравца уволили после поражения во втором матче серии против «Локомотива» со счетом 0:7.