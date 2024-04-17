Им помогут укрепить здоровье и психику, проявить творческие способности и получить новые знания.

Им помогут укрепить здоровье и психику, проявить творческие способности и получить новые знания.

На прошлой неделе в Тюкалинском комплексном центре «Ивушка» открылся новый образовательно-реабилитационный ресурс – детская студия развития «Динамика». Совместный проект социальных работников и местного отделения Всероссийского общества инвалидов поможет детям с ограниченными возможностями укрепить здоровье и психоэмоциональное сознание, проявить творческие способности и получить новые знания через игру.

Воплотить идею помогла субсидия – 63 тыс. рублей – от регионального министерства труда и социального развития. На эти средства купили специальное дидактическое оборудование: игровые наборы для слухоречевого и сенсорного восприятия, набор для развития коммуникативных навыков и балансборды. Около 10 семей с детьми-инвалидами уже высоко оценили такой вид социализации, подготовки к быту, детсаду или школе.

– Детские студии развития уже не редкость в нашем регионе. Но мы в своем проекте сделали акцент на адаптацию под индивидуальные особенности наших маленьких подопечных. Думаю, что все удалось сделать качественно и грамотно. Об этом говорит и тот факт, что презентация детской студии и первые занятия вызвали восторг как у детей, так и у их родителей, – рассказала руководитель проекта, заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов комплексного центра Тюкалинского района Анна Шинкоренко.

Два раза в неделю посещать студию смогут дети в возрасте от 3 до 12 лет. Занятия будут как индивидуальные, так и групповые. Раз в неделю специалисты будут выезжать в отдаленные поселки, где живут дети-инвалиды, которые не могут посещать центр.