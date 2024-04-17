Омск станет площадкой для инноваций в сфере охраны труда.

Омск станет площадкой для инноваций в сфере охраны труда.

26 апреля в Областном конгресс-холле Омска состоится ежегодный форум «Безопасные условия труда на каждом рабочем месте». Это масштабное событие соберет более 600 участников – представителей власти, профсоюзов, студенческих и трудовых коллективов, руководителей компаний и специалистов по охране труда.

Новинкой форума в этом году станет участие 10 резидентов фонда «Сколково». Эти инновационные компании продемонстрируют передовые разработки в сфере цифровых решений для обеспечения безопасности на производстве. Среди них – платформа умной видеоаналитики, сервис мониторинга здоровья работников в реальном времени, смарт-камеры со встроенным искусственным интеллектом и другие перспективные новинки.

Форум разделится на три тематические секции. Первая секция «Цифровые решения по охране труда» станет площадкой для презентации инновационных разработок резидентов «Сколково» и обсуждения путей их внедрения в омских компаниях. Вторая секция «Расследование несчастных случаев на производстве» объединит экспертов Государственной инспекции труда Омской области, Фонда социального страхования и Федерации омских профсоюзов. Они поделятся опытом в сфере обеспечения безопасности на рабочих местах и расскажут о порядке расследования несчастных случаев. В третьей секции «Охрана труда молодежи» примут участие бойцы студенческих отрядов. Для них запланированы мастер-классы по использованию средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи и другие обучающие мероприятия.

Также в рамках форума будет работать выставка современных средств защиты и инновационных решений по охране труда. Посетителям представят презентации образовательных организаций, готовящих специалистов в этой области. Организаторы форума уверены, что мероприятие станет уникальной площадкой для обмена опытом, повышения осведомленности об инновационных разработках и совместного поиска эффективных решений по обеспечению безопасных условий труда в регионе.