В рамках «Стартап-тура» прошла пленарная дискуссия. Ее участники порассуждали о том, как создать среду для развития инновационных предприятий.

В рамках «Стартап-тура» прошла пленарная дискуссия. Ее участники порассуждали о том, как создать среду для развития инновационных предприятий.

Сегодня в «Точке кипения Омск» проходит «Стартап-тур 2024», задачей которого является популяризация инновационного технологического предпринимательства региона. В форуме принимают участие представители Фонда «Сколково», регионального правительства и АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив».

В рамках «Стартап-тура прошла пленарная дискуссия, участники которой порассуждали о том, как создать среду для развития инновационных предприятий. В обсуждении приняли участие предприниматель, меценат, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин, вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, глава регионального Минцифры Денис Цуканов, руководитель областного Минэкономики Анна Негодуйко и управляющий директор Центра инвестиций и развития компаний Фонда НТИ Николай Долгих.

Руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин заявил, что для развития инновационного предпринимательства в регионе создана специальная экосистема. Она позволит не только развивать технологический бизнес, но и значительно улучшит презентабельность региона.

– С 2020 года мы формируем в Омске так называемую экосистему, инновационный хаб для предпринимателей, где можно строить проекты. Раньше перед молодежью стоял в первую очередь вопрос: куда уезжать? Мы хотим с этим вопросом поспорить. Экосистема состоит из «Точки кипения Омск», которая является входом для всех. Следующий этап для более подготовленных – «Акселератор», потом есть внутренний фонд и центр технологического предпринимательства, – отметил Капустин.

Вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин отметил, что помимо развитой инфраструктуры необходима грамотная команда управленцев.

– Мы с командой приехали познакомиться с инновационным потенциалом региона, рассчитываем, что и работа регионального представителя, которого мы недавно аккредитовали, и создание инновационной инфраструктуры (технопарки, межвузовский кампус), а также наличие нескольких сильных вузов позволит полноценно раскрыть инновационный потенциал региона. «Стартап-тур» в Омске – одно из мероприятий в этой череде событий, – отметил Сапрыкин.

В конце встречи участники пленарного заседания ответили на вопросы авторов проектов.