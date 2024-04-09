В «Точке кипения Омск» прошло награждение победителей «Стартап-тур-2024». Автор лучшего проекта получил 500 тыс. рублей и возможность стать резидентом «Сколково».

В «Точке кипения Омск» прошло награждение победителей «Стартап-тур-2024». Автор лучшего проекта получил 500 тыс. рублей и возможность стать резидентом «Сколково».

Сегодня в «Точке кипения Омск» прошел «Стартап-тур-2024», в котором приняли участие представители Фонда «Сколково», регионального правительства и АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив».

Для участия в мероприятии поступило более 90 заявок, из которых эксперты «Сколково» отобрали 15. В число полуфиналистов вошли 5 инновационных проектов в трех сферах: информационные технологии, биотехнологии, индустриальные и энергетические технологии.

В рамках форума авторы проектов презентовали свои стартапы. Работу оценили ведущие представители инновационного бизнеса, потенциальные инвесторы и предприниматели. По итогам работы форума были выбраны три проекта, ставшие финалистами. В сфере «Индустриальные и энергетические технологии» победил проект Елены Бутенко под названием Portable module FBG, победу в категории «Биотехнологии в медицине» одержал Алексей Ковалев с проектом «Набор для избежания брака при обследовании биопсийного материала», в сфере «Информационные технологии» победу одержал Дмитрий Костоломов со стартапом «Контролер, интеллектуальная платформа управления пассажирским транспортом».

Финалисты «Стартап-тур-2024» провели презентацию своих работ для экспертов. В состав жюри вошли предприниматель, меценат, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский, руководитель стартап-программ Yandex Cloud Никита Ражев, президент ассоциации цифрового развития Омской области «Омская цифра» Константин Курдюмов и директор АНО «Омский образовательный центр» Михаил Ложевский.

Победителем «Стартап-тура» стал проект Дмитрия Костоломова, который позволяет создавать интервальные движения между транспортом. Проект предусматривает создание платформы, которая равномерно распределяет весь транспорт по городу и контролирует расстояние между транспортными средствами.

Предприниматель Станислав Капустин вручил победителю сертификат на 300 тыс. рублей, но при этом решил увеличить сумму выигрыша до 500 тысяч. А двум оставшимся финалистам было решено вручить поощрительные призы по 100 тыс. рублей.

– Дорабатывайте ваш проект, чтобы реализовывать его. Желаю, чтобы каждые два-три месяца количество нолей только росло, – поздравил победителя Святослав Капустин.

Кроме денежного приза победитель «Стартап-тура» получил возможность стать резидентом фонда «Сколково».

Директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский выразил благодарность Станиславу Капустину за помощь в организации форума.

– Я не могу не отметить тех людей, благодаря которым мы сегодня собрались. Мы находимся на площадке, которая является частной инициативой. Хочу поблагодарить ту большую команду, которая проводит эту работу. Не могу не отметить вашу инициативу и энтузиазм. На таких инициативных людях держится многое, если не все. Надеюсь, что мы поможем там, где сможем, и что регион максимально будет поддерживать. Хочется, чтобы инициативы, прозвучавшие здесь, нашли отклик, были значимы и дали вклад в будущее для всего региона, – заявил Сибирский.

Кроме того, финалисты и полуфиналисты «Стартап-тура» получат от Фонда «Сколково» бесплатный аудит бизнес-проекта и менторскую программу по его упаковке. Также им представят билеты на технологическую конференцию Startup Village и призы от партнеров и организаторов.