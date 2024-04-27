Резиденты фонда «Сколково», впервые приехавшие в Омск, решили удивить собравшихся нестандартными решениями.

Резиденты фонда «Сколково», впервые приехавшие в Омск, решили удивить собравшихся нестандартными решениями.

В Омске завершил работу форум «Безопасность и охрана труда – 2024». На мероприятии были представлены передовые разработки от резидентов Фонда «Сколково», которые впервые приехали в сибирский город.

Одним из ключевых акцентов форума стал индустриальный технопарк - инновационная площадка, где будут разрабатываться и внедряться новые технологии в области охраны труда. Участники мероприятия обсудили возможности и перспективы технопарка, особо отметив его значение для повышения безопасности на предприятиях и улучшения рабочих условий.

Большой интерес вызвали доклады об искусственном интеллекте, интегрированном в системы охраны труда. Эта технология позволяет автоматизировать сбор и анализ данных о происшествиях, выявлять потенциальные риски и принимать оперативные меры по их устранению.

Еще одной перспективной разработкой стали умные обучающие камеры, которые могут распознавать опасные ситуации и автоматически запускать тревогу. Такое оборудование не только повышает уровень безопасности, но и помогает обучать сотрудников правильным и безопасным приемам работы.

В ходе пленарного заседания министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов подчеркнул важность использования современных технологий в сфере охраны труда.

- Наш форум, как и прежде, направлен на обеспечение профилактической работой по охране и безопасности труда во всех организациях и предприятиях региона, на сохранение жизни и здоровья людей. Очень важно создавать комфортные условия на рабочих местах и не допускать производственного травматизма. И естественно, что эта работа должна вестись на уровне современных технологий. Отдельно нужно планомерно применять профилактические меры по безопасности молодежи, вступающей в трудовую деятельность. Этим мы закладываем в ней основы культуры охраны труда, - подчеркнул Куприянов.

Для участников форума работали три тематические секции. На одной из них резиденты Фонда «Сколково» представили свои интеллектуальные решения для обеспечения безопасности труда. На других секциях обсуждались актуальные вопросы профилактики производственного травматизма среди молодежи, опыт применения технических средств охраны труда и внедрение системы управления охраной труда в организациях.

В целом, форум «Безопасность и охрана труда – 2024» стал площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса, профсоюзов и экспертным сообществом. Участники мероприятия отметили высокую актуальность заявленной темы и необходимость совместных усилий по созданию безопасных и комфортных условий на рабочих местах.