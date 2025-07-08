Власти Омска заключили соглашение с «Росатом Квантовые технологии».

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025» в Екатеринбурге было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области и компанией «Росатом Квантовые технологии».

Соглашение призвано стимулировать развитие кадрового ресурса, научную и технологическую деятельность в области квантовых технологий как в Омском регионе, так и в масштабе всей России. Подписали документ министр науки Омской области Александр Кольцов и генеральный директор «Росатом Квантовые технологии» Наталья Кулагина.

Кольцов отметил, что в Омской области имеется необходимая для развития подобных инноваций университетская база, а предприятия готовы «опробовать» новые технологии в производстве.

– В нашем регионе есть сильные университетские традиции, опыт создания научных школ и направлений кадровой подготовки. Наши высокотехнологичные предприятия готовы «пробовать» новации. Вкупе это создает хорошую базу для нашего сотрудничества с «Росатомом» в области квантовых технологий, – отметил министр науки.

В рамках соглашения рассматривается возможность реализации совместных проектов на базе межвузовского кампуса, создающегося в регионе. Строительство современного кампуса является приоритетным направлением для Омской области.

Отметим, что квантовая технология – это современное направление физики, исследующее принципы квантовой механики и разрабатывающее инновационные технологии на основе квантов – мельчайших частиц материи, таких как атомы, электроны или фотоны. Исследования в этой области уже привели к появлению многих знакомых нам повседневных устройств, таких как смартфоны и жидкокристаллические дисплеи телевизоров.

Наиболее актуальной сферой исследований в квантовых технологиях является создание квантового компьютера. Этот аппарат сможет решать задачи, недоступные современным вычислительным устройствам. Например, ему будет «по силам» моделирование молекул, изучение удаленных планет и проведение сложных вычислений за считанные секунды.