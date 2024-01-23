У омичей много интересных задумок, которыми они стремятся удивить экспертов. Лучшие предложения увидит даже президент России.

У омичей много интересных задумок, которыми они стремятся удивить экспертов. Лучшие предложения увидит даже президент России.

В городской «Точке кипения» прошел региональный этап отбора идей для всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Омичи подготовили более 100 проектов, 16 из которых уже рассмотрено.

Здесь и когнитивно-мануальный тренажер для реабилитации пациентов с нарушениями деятельности головного мозга, и энтеральное питание для тяжелобольных людей, и программное обеспечение для регулировки работы общественного транспорта.

Софт, помогающий регулировать работу общественного транспорта, представил омич Петр Козлов. Если конкретнее, то изобретение представляет собой приложение «Контролер». Проект сопровождает Центр технологического предпринимательства, работающий на базе «Точки кипения».

– Мы разработали приложение для водителей общественного транспорта. Оно показывает рекомендуемую скорость движения и расстояние между автобусами. Это помогает водителю сохранять стабильное интервальное движение, что позволит строго соблюдать график движения, – рассказал о сути своего изобретения Петр Козлов.

Разумеется, у участников множество и других идей. В числе омичей, презентовавших свои идеи, – выпускники акселератора «–0 +500», также проводимого «Точкой кипения».

Среди экспертов, оценивающих проекты омичей, – региональный представитель фонда «Сколково» Геннадий Салимгареев, руководство «Точки кипения», а также представители мэрии Омска, региональных министерств жилищно-коммунального комплекса, Минэкономики, Минздрава и Минспорта, областного Союза предпринимателей и движения «Опора России».

Цель форума «Сильные идеи для нового времени» – найти и поддержать перспективные инициативы и идеи, которые принесут или уже приносят пользу людям в различных сферах. Заявки на участие принимаются до 31 января на сайте идея.росконгресс.рф. Федеральные эксперты также составят топ-100 и топ-1000 лучших предложений и представят их президенту РФ Владимиру Путину.