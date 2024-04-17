Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В Омске возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере» из-за взрыва банкомата. Происшествие произошло сегодня утром в отделении ПАО «Сбербанк», которое расположено на первом этаже многоэтажки № 26/3 на улице Краснознаменной.
– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Среди граждан пострадавших нет, – рассказали в полиции.
В прокуратуре сообщили, что подрыв банкомата устроил неизвестный мужчина, который хотел похитить деньги. В банкомате находилось более 1,5 млн рублей.
Надзорное ведомство контролирует расследование дела.
4051
·Происшествия

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В Омске возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере» из-за взрыва банкомата. Происшествие произошло сегодня утром в отделении ПАО «Сбербанк», которое расположено на первом этаже многоэтажки № 26/3 на улице Краснознаменной.
– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Среди граждан пострадавших нет, – рассказали в полиции.
В прокуратуре сообщили, что подрыв банкомата устроил неизвестный мужчина, который хотел похитить деньги. В банкомате находилось более 1,5 млн рублей.
Надзорное ведомство контролирует расследование дела.
4051