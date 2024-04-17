Омский губернатор и министр экономического развития Российской Федерации обсудили на встрече в Москве важные для региона вопросы.

Омский губернатор и министр экономического развития Российской Федерации обсудили на встрече в Москве важные для региона вопросы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. На рабочей встрече, которая прошла в Москве, обсуждались вопросы развития экономики и международного сотрудничества Омской области, сообщили в пресс-службе облправительства.

Хоценко и Решетников обсудили развитие особой экономической зоны «Авангард», создание благоприятных условий для инвесторов и запуск новых производств.

– Предложил сформировать механизм, который поддерживал бы новые инвестиционные проекты, – рассказал омский губернатор о том, что обсуждалось на встрече.

Стороны также уделили особое внимание вопросу разработки программы социально-экономического развития Омской области.

– Считаю, что региону необходима своя инфраструктура, чтобы промышленность, агропромышленный комплекс, промпарки и особая экономическая зона динамично развивались, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава Омской области также сообщил, что по этому поводу у региональных властей есть предложения, которые планируем включить в программу социально-экономического развития.