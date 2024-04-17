В УФАС отметили, что без пояснительного текста реклама вводит потребителей в заблуждение.

В УФАС отметили, что без пояснительного текста реклама вводит потребителей в заблуждение.

Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу ООО «Мединско-правовая компания». Слоган «ПризываНет. Помощь в освобождении от армии на законных основаниях…» нарушал федеральный закон о рекламе. В ведомстве отметили, что без пояснительного текста реклама вводит потребителей в заблуждение.

– Также в рекламе отсутствовала существенная информация о том, каким способом компания оказывает помощь в освобождении от армии, а также какие могут быть последствия для лиц, например, при устройстве на работу в правоохранительные органы, – отметили в УФАС.

Также фразы «ПризываНет» и «ничего не должен» могут создать у молодых людей недостоверное представление о том, что они могут избежать призыва.

Компания пыталась спорить решение УФАС в суде, однако Арбитражный суд Омской области отклонил апелляцию.