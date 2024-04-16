Омск-Информ
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·Общество

Такая погода в регионе продержится два дня. Омичей предупредили, что могут возникнуть ЧС.

В ближайшие два дня – 17 и 18 апреля – в Омской области ожидается весенняя гроза. Вместе с ней придет и порывистый ветер до 20 м/с. Из-за такой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации и аварии.

В случае ЧП омичам необходимо проинформировать об этом региональное МЧС по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, а также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

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·Общество

Такая погода в регионе продержится два дня. Омичей предупредили, что могут возникнуть ЧС.

В ближайшие два дня – 17 и 18 апреля – в Омской области ожидается весенняя гроза. Вместе с ней придет и порывистый ветер до 20 м/с. Из-за такой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации и аварии.

В случае ЧП омичам необходимо проинформировать об этом региональное МЧС по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, а также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

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