В «Газпром межрегионгаз Омск» рассказали, какие мероприятия по снижению задолженности проводят.

В «Газпром межрегионгаз Омск» рассказали, какие мероприятия по снижению задолженности проводят.

Долг теплоснабжающих организаций Омской области за потребление природного газа за год вырос на 91 млн рублей. По данным «Газпром межрегионгаз Омск», на 1 апреля он составляет уже 1,4 млрд рублей. Существенный рост просроченной задолженности отмечен у ООО «ТГКом» (+ 75 млн), ООО «Тепловая компания» (+ 26 млн), ООО «ПТЭ» (+ 15 млн), ООО «Малая генерация» (+14 млн), а также у МУП «Тепловик» Русско-Полянского (+11 млн) и МУП «Коммунальник» Оконешниковского (+ 4 млн) районов.

Для снижения задолженности «Газпром межрегионгаз Омск» проводит целый комплекс мероприятий: направляет должникам уведомления о введении ограничений отбора газа, требования о предоставлении банковскиих гарантий, ведет претензионно-исковую работу. Только в этом году в Арбитражный суд Омской области подано 46 исков о взыскании с теплоснабжающих организаций 745,2 млн рублей.

— Для улучшения платежной дисциплины в настоящее время мы формируем план погашения просроченной задолженности проблемными теплоснабжающими организациями. По итогам работы за первый квартал дебиторам направили 146 уведомлений об ограничении подачи газа и 106 претензий о задолженности, — отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Отметим, что некоторые теплоснабжающие организации сократили задолженность за газ. Среди них – МУП «РСТ» ОМР (– 10 млн) и МУП «Водоканал ОМР» (– 7 млн) Омского района, МУП «Москаленский коммунальник» (– 3 млн) Москаленского района.