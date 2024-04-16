Омск-Информ
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·Общество

При проверке в Большереченском районе выявили нарушения противопожарной безопасности. Главам нескольких поселений внесли представления.
Прокуратура Большереченского района обнаружила нарушения при содержании противопожарных минерализованных полос. 
– Прокурор Большереченского района Николай Иконюк в преддверии пожароопасного периода проверил наличие и состояние противопожарных минерализованных полос в отдаленных населенных пунктах района, наиболее подверженных пожарам, – рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура обнаружила нарушения в возведении минерализованных полос, поддержании их состояния, а также в очистке от сухой травы населенных пунктов и опашки по периметру. Прокурор внес представления главам Чебаклинского, Старокарасукского и Ингалинского сельских поселений. Теперь они должны устранить выявленные недостатки.
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·Общество

При проверке в Большереченском районе выявили нарушения противопожарной безопасности. Главам нескольких поселений внесли представления.
Прокуратура Большереченского района обнаружила нарушения при содержании противопожарных минерализованных полос. 
– Прокурор Большереченского района Николай Иконюк в преддверии пожароопасного периода проверил наличие и состояние противопожарных минерализованных полос в отдаленных населенных пунктах района, наиболее подверженных пожарам, – рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура обнаружила нарушения в возведении минерализованных полос, поддержании их состояния, а также в очистке от сухой травы населенных пунктов и опашки по периметру. Прокурор внес представления главам Чебаклинского, Старокарасукского и Ингалинского сельских поселений. Теперь они должны устранить выявленные недостатки.
1010