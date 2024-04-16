Теперь таких нарушителей выявляют с помощью дорожных камер с нейросетью. Ранее такое оборудование фиксировало только превышение скорости.

Теперь таких нарушителей выявляют с помощью дорожных камер с нейросетью. Ранее такое оборудование фиксировало только превышение скорости.

В Омске автолюбителей начали активно штрафовать за непристегнутый ремень безопасности. Теперь таких нарушителей выявляют с помощью дорожных камер с нейросетью. Ранее такое оборудование фиксировало только превышение скорости.

С помощью новых технологий нарушителей ищут пока только на перекрестках улиц 70 лет Октября – Конева и 10 лет Октября – 20-я Линия.

Юрий Шевченко в – Если человек едет по городу в течение суток непристегнутым на всех комплексах, которые зафиксируют правонарушение, по всем нарушениям будут вынесены постановления. Сумма штрафа – 1 тыс. рублей за каждое, – отметил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Омской области эфире «Вести Омск».

В ГИБДД отмечают, что в ближайшее время дорожные камеры продолжат перенастраивать на поиск подобных нарушений. В городе насчитывается около 100 комплексов фотовидеофиксации.