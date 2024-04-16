В этом году в Росреестр от жителей других регионов поступило 261 заявление на регистрацию прав на недвижимость в Омской области.

В этом году в Росреестр от жителей других регионов поступило 261 заявление на регистрацию прав на недвижимость в Омской области.

В этом году жители Омской области подали 348 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации прав на недвижимость в других регионах. Чаще всего омичи покупают жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской и в Новосибирской областях.

– Замыкают четверку лидеров уже привычные для выбора сибиряков теплые и солнечные регионы – Краснодарский край и Республика Крым – подано 37 и 6 экстерриториальных заявлений на регистрацию прав соответственно, или 12 % от общего числа обращений, – рассказали в Управлении Росреестра по Омской области.

Недвижимостью в Омской области также интересуются и жители других регионов. В этом году в Росреестр поступило 261 заявление на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в регионе. Чаще всего жилье в Омской области покупают москвичи, жители Тюмени и Краснодарского края.