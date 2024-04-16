Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина работала продавцом и решила незаконно реализовывать табак. Теперь ее ждет суд.

В Муромцевском районе будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая обвиняется по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с января по апрель прошлого года женщина работала продавцом в магазине и незаконно реализовывала табак.

– В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции изъяли из оборота более 7 тыс. пачек общей стоимостью свыше 1,1 млн рублей немаркированной продукции, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Муромцеский районный суд.

2061
·Происшествия

Женщина работала продавцом и решила незаконно реализовывать табак. Теперь ее ждет суд.

В Муромцевском районе будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая обвиняется по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с января по апрель прошлого года женщина работала продавцом в магазине и незаконно реализовывала табак.

– В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции изъяли из оборота более 7 тыс. пачек общей стоимостью свыше 1,1 млн рублей немаркированной продукции, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Муромцеский районный суд.

2061