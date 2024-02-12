Мужчина забрался в подсобку и украл телефон у продавца, которого не было на месте. Воришка попался полиции.

Мужчина забрался в подсобку и украл телефон у продавца, которого не было на месте. Воришка попался полиции.

В отдел полиции № 7 с заявлением о пропаже мобильного телефона обратилась продавец Первомайского рынка. Женщина рассказала, что поставила смартфон на зарядку в подсобном помещении, а сама ушла на рабочее место. Когда вернулась, гаджета уже не было.

– Оперативники, опросив возможных свидетелей, составили ориентировку с приметами похитителя и разослали ее экипажам наружных служб. Схожего гражданина заметили сотрудники ППС на улице Бархатовой, задержали и доставили в отдел полиции, где причастность к краже подтвердилась, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Воришкой оказался 48-летний омич. Мужчина проник в подсобное помещение и забрал телефон вместе с зарядным устройством. После кражи он выключил телефон и планировал сдать его в ломбард. Однако не успел.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ранее омич уже был судим за похищение человека, вымогательство, грабеж и кражу.