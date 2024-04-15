Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Три года назад предприятие признали банкротом, а на прошлой неделе конкурсное производство завершилось.
Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Завод базальтовых теплоизоляционных изделий» («Завод Батиз»). На заседании 9 апреля предприятие решили ликвидировать. Если решение не обжалуют, запись о ликвидации внесут в ЕГРЮЛ.
Отметим, что «Завод Батиз» зарегистрировали 26 июля 2005 года. Он располагается в микрорайоне Крутая Горка и занимался выпуском и сбытом теплоизоляционных изделий из базальтового волокна. Компания столкнулась с финансовыми трудностями, и 21 января 2021 года ее признали банкротом.
·Экономика/Бизнес

Три года назад предприятие признали банкротом, а на прошлой неделе конкурсное производство завершилось.
Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Завод базальтовых теплоизоляционных изделий» («Завод Батиз»). На заседании 9 апреля предприятие решили ликвидировать. Если решение не обжалуют, запись о ликвидации внесут в ЕГРЮЛ.
Отметим, что «Завод Батиз» зарегистрировали 26 июля 2005 года. Он располагается в микрорайоне Крутая Горка и занимался выпуском и сбытом теплоизоляционных изделий из базальтового волокна. Компания столкнулась с финансовыми трудностями, и 21 января 2021 года ее признали банкротом.