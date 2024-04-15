Мероприятия проходят в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Мероприятия проходят в рамках партийного проекта «Чистая страна».

В омском штабе общественной поддержки стартовала акция под названием «Экологический этикет», которая является частью партийного проекта «Чистая страна». Основная цель проекта заключается в продвижении экологических знаний и формировании экологической культуры среди населения. Инициатива получила отличный старт с марафона экологических настольных игр.

– Сегодня у нас две игры – «Голубое золото» и экологическое лото «Красная книга Омской области». Первая игра развивает стратегическое и логическое мышление, также участники узнают крупнейшие антропогенные катастрофы, связанные с водными объектами, «попробуют» себя в разных ролях – ученого, политика, бизнесмена, общественника, инженера, журналиста и других профессий, для того чтобы усвоить разные роли решения экологических проблем и сделать свой водный объект самым чистым. Вторая игра знакомит участников с растениями и животными, занесенными в Красную книгу Омской области, – рассказал специалист Детского эколого-биологического центра Дмитрий Демин.

Участниками марафона стали ученики омских школ, а модераторами мероприятия выступили опытные специалисты из Детского эколого-биологического центра. Во время игр ребята с увлечением разрабатывали стратегии решения экологических проблем, делились своим опытом и наработками.

Экологические настольные игры стали прекрасным инструментом для обучения и развития участников. Они помогли не только углубить знания о проблемах окружающей среды, но и научили детей работать в команде, разрабатывать стратегии и принимать взвешенные решения. В процессе игры ребята смогли применить свои знания на практике и обсудить сложные экологические вопросы в непринужденной атмосфере.

– Экологическое благополучие страны, повышение качества жизни людей, сохранение и приумножение природных ресурсов – это основные задачи проекта «Чистая страна». Каждый из нас, жителей Омской области, должен уже сейчас задуматься о сохранении природы, сохранении всей планеты для будущих поколений. Отрадно, что совсем еще юных омичей интересуют такие серьезные темы, – заявил координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Игорь Попов.

Организаторы акции также предоставили возможность всем желающим принять участие в экологической инициативе. В штабе общественной поддержки «Единой России» открыт пункт приема батареек и пластиковых крышек.