Омск-Информ
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·Общество

Продукцию в регион хотел провезти житель Казахстана.
12 апреля на границе Омской области и Казахстана был остановлен автомобиль, который направлялся из села Железинка. Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что в багажнике транспортного средства перевозится 10 кг мяса.
Производителем мяса являлось украинское предприятие «Перерабатывающий комплекс» ООО «Винницкая птицефабрика». Однако такие товары относятся к «санкционным» грузам.
Всю продукцию утилизировали, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Этот случай является второй попыткой с начала года провезти «санкционные» товары на территорию Омской области. 
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·Общество

Продукцию в регион хотел провезти житель Казахстана.
12 апреля на границе Омской области и Казахстана был остановлен автомобиль, который направлялся из села Железинка. Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что в багажнике транспортного средства перевозится 10 кг мяса.
Производителем мяса являлось украинское предприятие «Перерабатывающий комплекс» ООО «Винницкая птицефабрика». Однако такие товары относятся к «санкционным» грузам.
Всю продукцию утилизировали, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Этот случай является второй попыткой с начала года провезти «санкционные» товары на территорию Омской области. 
1433