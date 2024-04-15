Продукцию в регион хотел провезти житель Казахстана.

Продукцию в регион хотел провезти житель Казахстана.

12 апреля на границе Омской области и Казахстана был остановлен автомобиль, который направлялся из села Железинка. Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что в багажнике транспортного средства перевозится 10 кг мяса.

Производителем мяса являлось украинское предприятие «Перерабатывающий комплекс» ООО «Винницкая птицефабрика». Однако такие товары относятся к «санкционным» грузам.

Всю продукцию утилизировали, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Этот случай является второй попыткой с начала года провезти «санкционные» товары на территорию Омской области.