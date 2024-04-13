Каток решили продать в санатории «Коммунальник». Вместе с ним идет все необходимое.

Каток решили продать в санатории «Коммунальник». Вместе с ним идет все необходимое.

В санатории «Коммунальник», который находится в селе Красноярка Омского района, продают каток. Его стоимость составляет 500 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Покупателю предлагают два катка. Один из них идет с подсветкой и всем необходимым – коньки фигурные и хоккейные, шайбы, клюшки, уличная музыка и системы обогрева. Как говорится в объявлении, владелец хочет продать бизнес, чтобы он работал и развивался.

Отметим, что прошедшей зимой каток в санатории работал только по выходным. За выход на лед нужно было заплатить 150 рублей.