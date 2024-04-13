Авария произошла вчера поздним вечером в Таре. 17-летний подросток попал под колеса иномарки, когда шел по краю дороги. Теперь он в больнице.

Авария произошла вчера поздним вечером в Таре. 17-летний подросток попал под колеса иномарки, когда шел по краю дороги. Теперь он в больнице.

Вчера, 12 апреля, около 11 часов вечера в Таре произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария случилась по улице Мира в районе дома № 48. Юноша попал под колеса автомобиля «Тойота», когда шел по краю дороги. За рулем иномарки был 36-летний мужчина.

В результате происшествия подростка доставили в больницу. Сейчас стражи порядка намерены выяснить все причины случившегося.