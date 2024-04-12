Мероприятие проходило в рамках проекта «Кадриль» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
В Омском аграрном университете продолжается реализация проекта «Российско-Белорусский форум сельской молодежи «Кадриль»: диалог традиций и культур». В апреле состоялось торжественное открытие сектора Российско-Белорусского сотрудничества межкультурного студенческого центра ОмГАУ. Во время церемонии открытия принимали участия почетные гости из Белоруссии. Во время мероприятия Омский аграрный университет, общественная организация «Региональная национально-культурная автономия белорусов Омской области «Буслы» («Аисты») и Омская городская общественная организация «Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» подписали соглашение о развитии российско-белорусских отношений.
После торжественного открытия прошла диалоговая площадка, на которой участники могли вносить предложения и представляли свои варианты по налаживанию сотрудничества России и Белоруссии, а также обсуждали дальнейшие перспективы.