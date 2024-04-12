Мусоровозы часто не могут проехать по грунтовым дорогам. Иногда главы районов сами просят представителей «Магнита» немного подождать.
В результате продолжительного паводка в Омской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сталкивается с серьезными препятствиями в вывозе мусора.
Основная проблема, с которой сталкиваются возчики регионального оператора, – отсутствие асфальтового покрытия на дорогах, ведущих к населенным пунктам и точкам сбора отходов. Раскисшие от талых вод грунтовые дороги становятся непроходимыми для тяжелой техники. Кроме трудностей с проездом, возчики сталкиваются с невозможностью маневрирования на узких улицах сельских населенных пунктов. Недостаточная ширина дорог не позволяет мусоровозам безопасно передвигаться, не повредив припаркованные автомобили или другие объекты.
Региональный оператор подчеркивает, что проблема с вывозом мусора не обусловлена нежеланием возчиков выполнять свои обязанности. Напротив, прикладываются все усилия для оказания услуги в полном объеме там, где это возможно. В случаях, когда проезд к населенным пунктам или точкам сбора отходов затруднен, составляются акты и производится фотофиксация, подтверждающие невозможность оказания коммунальной услуги. Осознание необходимости совместных усилий и поиска компромиссных решений является основой для преодоления трудностей, вызванных паводком.
Главы районов обращаются к возчикам с просьбой не проезжать по грунтовым дорогам, чтобы не усугубить их состояние. Такое обращение обусловлено тем, что повреждение дорог может привести к серьезным последствиям, в том числе к невозможности проезда экстренных служб.
В пресс-службе ООО «Магнит» отмечают, что мусор будет вывезен сразу же, как только появится возможность для проезда мусоровозов. Однако подчеркивается первостепенная важность обеспечения устойчивого дорожного сообщения с населенными пунктами. Ведь гораздо страшнее, если врачи не смогут проехать к больным из-за отсутствия дорог.
Необходимость сотрудничества и поиск компромиссных решений остаются ключевыми факторами в решении проблемы с вывозом мусора во время паводка. Региональный оператор и муниципальные власти продолжают работать над оптимизацией маршрутов и поиском альтернативных способов перевозки отходов из труднодоступных населенных пунктов. Чтобы предотвратить возникновения подобных ситуаций в будущем, планируется провести ремонт и асфальтирование дорог, ведущих к населенным пунктам и точкам сбора отходов. В условиях паводка региональный оператор призывает жителей Омской области набраться терпения и с пониманием отнестись к задержкам в вывозе мусора. Все усилия направлены на обеспечение непрерывного предоставления коммунальной услуги с учетом сложных дорожных условий.