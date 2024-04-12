Мусоровозы часто не могут проехать по грунтовым дорогам. Иногда главы районов сами просят представителей «Магнита» немного подождать.

Мусоровозы часто не могут проехать по грунтовым дорогам. Иногда главы районов сами просят представителей «Магнита» немного подождать.

В результате продолжительного паводка в Омской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сталкивается с серьезными препятствиями в вывозе мусора.

Основная проблема, с которой сталкиваются возчики регионального оператора, – отсутствие асфальтового покрытия на дорогах, ведущих к населенным пунктам и точкам сбора отходов. Раскисшие от талых вод грунтовые дороги становятся непроходимыми для тяжелой техники. Кроме трудностей с проездом, возчики сталкиваются с невозможностью маневрирования на узких улицах сельских населенных пунктов. Недостаточная ширина дорог не позволяет мусоровозам безопасно передвигаться, не повредив припаркованные автомобили или другие объекты.

Региональный оператор подчеркивает, что проблема с вывозом мусора не обусловлена нежеланием возчиков выполнять свои обязанности. Напротив, прикладываются все усилия для оказания услуги в полном объеме там, где это возможно. В случаях, когда проезд к населенным пунктам или точкам сбора отходов затруднен, составляются акты и производится фотофиксация, подтверждающие невозможность оказания коммунальной услуги. Осознание необходимости совместных усилий и поиска компромиссных решений является основой для преодоления трудностей, вызванных паводком.

Главы районов обращаются к возчикам с просьбой не проезжать по грунтовым дорогам, чтобы не усугубить их состояние. Такое обращение обусловлено тем, что повреждение дорог может привести к серьезным последствиям, в том числе к невозможности проезда экстренных служб.

В пресс-службе ООО «Магнит» отмечают, что мусор будет вывезен сразу же, как только появится возможность для проезда мусоровозов. Однако подчеркивается первостепенная важность обеспечения устойчивого дорожного сообщения с населенными пунктами. Ведь гораздо страшнее, если врачи не смогут проехать к больным из-за отсутствия дорог.

Необходимость сотрудничества и поиск компромиссных решений остаются ключевыми факторами в решении проблемы с вывозом мусора во время паводка. Региональный оператор и муниципальные власти продолжают работать над оптимизацией маршрутов и поиском альтернативных способов перевозки отходов из труднодоступных населенных пунктов. Чтобы предотвратить возникновения подобных ситуаций в будущем, планируется провести ремонт и асфальтирование дорог, ведущих к населенным пунктам и точкам сбора отходов. В условиях паводка региональный оператор призывает жителей Омской области набраться терпения и с пониманием отнестись к задержкам в вывозе мусора. Все усилия направлены на обеспечение непрерывного предоставления коммунальной услуги с учетом сложных дорожных условий.