В несколько управлений ведомства требуются начальники и специалисты. Им обещают платить до 47 тыс. рублей.

В несколько управлений ведомства требуются начальники и специалисты. Им обещают платить до 47 тыс. рублей.

В региональном Минздраве появились новые вакансии для госслужащих. Так, в управление кадровой работы ищут начальника сектора медицинского образования и кадровой политики. Ему обещают платить до 47 тыс. рублей. Требуется и начальник сектора по работе с обращениями граждан. Он будет получать зарплату до 38 тыс. рублей.

Кроме того, ведомство нуждается в специалистах. В управление кадровой работы и государственной службы ищут специалиста ведущей группы должностей, а в управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям – главного специалиста. Их заработная плата составит до 38 тыс. рублей.

От всех кандидатов требуют высшее образование, опыт госслужбы и знание законов РФ.