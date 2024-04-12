Он подговорил сотрудника колледжа, чтобы тот составил условия закупки специально под него.

Он подговорил сотрудника колледжа, чтобы тот составил условия закупки специально под него.

Омская транспортная прокуратура нашла нарушения законодательства о закупках в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Как сообщили в ведомстве, индивидуальный предприниматель сговорился с с руководителем контрактной службы учебного заведения, чтобы победить в торгах.

Колледж закупал мясо на 1 млн рублей. Руководитель контрактной службы сформировал такое техническое задание, чтобы под него подходили только товары его приятеля-предпринимателя. Кроме того, для формирования начальной цены лотов использовались фиктивные коммерческие предложения.

– В результате этого при проведении аукциона были ограничены конкуренция и права добросовестных участников торгов, контракт на сумму свыше 1 млн рублей заключен с единственным участником, – отметили в транспортной прокуратуре.